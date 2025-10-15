Funko lancia figure personalizzate anche in Italia: "Pop! Yourself" Milano, 15 ott. (askanews) - Collezionismo, licenze e una passione per gli eroi di tanti immaginari collettivi. Il mondo dei Funko Pop ruota intorno a questi elementi e nel 2024 l'azienda Funko, che li produce, ha registrato un fatturato netto di circa un miliardo di dollari. E con l'avvicinarsi delle feste di Natale è stato lanciato un nuovo prodotto: il Funko Pop personalizzato "Pop! Yourself - ha detto ad askanews Margherita Popoli, Sales Executive di Funko per l'Italia - è una grande novità, esiste già negli Stati Uniti e finalmente arriva anche in Europa e in Italia da oggi. Ci sarà la possibilità di ricreare una miniatura di se stesso, quindi ottima anche come idea regalo, c'è la possibilità di scegliere tra varie opzioni, quindi cambiare il colore dei capelli, piuttosto che accessori come borse o aggiungere la pizza per esempio, tantissime possibilità tra cui scegliere". Anche per i Funko Pop l'elemento del collezionismo è sempre più centrale, a ulteriore dimostrazione di come il mercato dei giochi e giocattoli stia prendendo questa direzione in modo deciso, sia seguendo i modelli che arrivano dall'America, sia grazie alla massiccia presenta di adulti appassionati, i cosiddetti "kidult". "Un'altra grande novità per il 2025 - ha aggiunto la manager di Funko - sono le 'Limited edition', che sono dei Pop diversi dalle esclusive, e si distinguono in base alla rarità, si parte dal livello Supreme per cui avremo 9.500 pezzi a livello globale, e si arriva alla Pop Leggendaria, per cui avremo solo 2.500 pezzi in tutto il mondo. Si è creato un vero e proprio fenomeno intorno alle 'Limited edition' che si trovano in Italia nei nostri retailer selezionati". E poi c'è il tema del Natale: momento decisivo per il mercato e occasione per il lancio di tanti prodotti. "Avremo dei calendari dell'avvento - ha concluso Margherita Popoli - avremo gli Snowglobe, che sono delle sfere con il personaggio all'interno che creano una nevicata. Avremo anche i Bitty Pop che sono dei nuovi prodotti che Funko ha creato, ossia dei calendari con delle miniature di Pop all'interno". Complessivamente Funko gestisce oltre 1.000 licenze, dall'intrattenimento allo sport, dagli anime alle celebrità e persino ai grandi personaggi storici. Tra le più popolari Pokémon, Star Wars, One Piece e Disney.