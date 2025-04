Funerali Papa, l'arrivo del Principe William e di re Felipe VI Roma, 26 apr. (askanews) - L'arrivo del Principe William di Inghilterra sul sagrato di Piazza San Pietro per partecipare ai funerali di Papa Francesco. Presente anche il primo ministro britannico Keir Starmer. Tra gli altri reali giunti per la cerimonia anche Felipe VI e Letizia di Spagna. Le postazioni per la cerimonia sono state assegnate ai sovrani regnanti in ordine alfabetico del Paese.