Funerali Papa, comunione per migliaia di fedeli e i leader mondiali Roma, 26 apr. (askanews) - La comunione in una Piazza San Pietro affollatissima per i funerali di Papa Francesco. A concelebrare il rito funebre presieduto dal Decano del Collegio cardinalizio Giovanni Battista Re sono presenti 220 cardinali, 750 vescovi e circa 4.000 sacerdoti di tutto il mondo che hanno distribuito la comunione ai tanti fedeli presenti in piazza e tra i leader del mondo.