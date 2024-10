Funerali di Matilde Lorenzi, l'arrivo del feretro

A Giaveno, in provincia di Torino, si svolgono oggi i funerali di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro morta in un incidente sulle piste durante un allenamento in Val Senales. La cerimonia funebre si celebra alla parrocchia di San Lorenzo Martire. La piazza di fronte alla chiesa era già gremita alle nove di mattina, in tanti sono accorsi per dare l’ultimo saluto alla 19enne.