Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pamela GeniniGazaAttacco russo simulatoBtp ValoreSinner Six Kings SlamVictoria's Secret
Acquista il giornale
VideoFunerale in Israele per Guy Iluz uno ostaggio restituito da Gaza
15 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Funerale in Israele per Guy Iluz uno ostaggio restituito da Gaza

Funerale in Israele per Guy Iluz uno ostaggio restituito da Gaza

Tel Aviv, 15 ott. (askanews) - Tante lacrime e commozioni tra le persone che hanno partecipato ai corteo funebre di Guy Iluz, i cui resti sono stati restituiti a Israele nell'ambito dell'accordo tra Hamas e Israele. Iluz è stato rapito durante l'attacco di Hamas al festival musicale Nova a Reim il 7 ottobre 2023 ed è morto in prigionia a Gaza. La sua morte è stata confermata alla fine del 2023. "Sono qui oggi per esprimere la mia tristezza, per stare con la famiglia", ha detto una donna che ha partecipato al funerale.