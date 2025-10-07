Lunedì 6 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ilaria Salis immunitàNobel per la FisicaPensioni manovra 2026Ucraina Russia
Acquista il giornale
VideoFumo sulla Striscia di Gaza nel secondo anniversario del 7 ottobre
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Fumo sulla Striscia di Gaza nel secondo anniversario del 7 ottobre

Fumo sulla Striscia di Gaza nel secondo anniversario del 7 ottobre

Roma, 7 ott. (askanews) - Fumo si leva sopra la Striscia di Gaza settentrionale nel giorno in cui Israele commemora il secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre 2023, mentre Hamas e i negoziatori israeliani conducono colloqui indiretti per porre fine alla guerra di due anni, sulla base del piano di pace proposto dagli Stati Uniti. L'esercito israeliano ha riferito che un razzo è stato lanciato dal Nord contro la comunità di confine israeliana di Netiv Haasara, senza causare feriti, hanno spiegato le Idf.