Fujifilm GFX100RF: fotocamera che unisce Large Format e portabilità Venezia, 28 mar. (askanews) - Una fotocamera Large Format leggera, affascinante, capace di unire la tecnologia digitale a un utilizzo analogico e avvicinare i fotografi allo spazio dell'arte. Fujifilm ha presentato la nuova GFX100RF, dotata di un sensore 1,7 volte più grande di quello full frame da 35 mm e un processore d'immagine ad alta velocità. "Abbiamo voluto creare questa novità - ha spiegato ad askanews Riccardo Scotti, Service Specialist di Fujifilm Italia -, una macchina estremamente compatta con un'ottica fissa per dare il massimo della qualità possibile, ma anche una cosa che fino a oggi non c'era: una portabilità estrema. Il Large Format ormai è riconosciuto nel mercato come qualcosa di estremamente qualitativo a livello proprio fotografico. Il file, grazie ai 16 bit, grazie alla tridimensionalità che offre, grazie alla gamma dinamica incredibile, permette di dare forma a delle opere fotografica estremamente alte". La GFX100RF è stata messa alla prova a Venezia, tra campi e calli, all'insegna proprio della portabilità, ma anche delle possibilità che il formato più grande mette ora a disposizione dei fotografi. Con attenzione pure all'estetica funzionale della fotocamera. "Questa macchina - ha aggiunto Scotti - deve raccontare veramente la storia di Fujifilm e anche il cuore del fotografo in questo caso tutta la macchina fotografica è pensata veramente per il fotografo che ama le ghiere analogiche. Una macchina anche al tatto estremamente qualitativa, che appunto sposa il piacere dell'operatività analogico con le massime performance in termini di digitale". Un'altra occasione per vedere da vicino la nuova fotocamera, insieme agli altri prodotti Fujifilm, sarà il festival internazionale Fujikina, che arriva a Milano il 10 e 11 maggio, per radunare fotografi e amatori, specialisti e semplici curiosi nel segno di un'esplorazione delle fotografia in tutte le sue forme. "Avremo mostre fotografiche - ci ha detto Giulia Marirossi, Marketing Communication Specialist di Fujifilm Italia - avremo dei talk con fotografi di vari generi fotografico, avremo workshop. Quindi per noi l'obiettivo è promuovere la cultura fotografica e perciò estendere l'invito a un pubblico più grande possibile". Con pure l'idea di avvicinare ulteriormente il mondo della fotografia e i suoi appassionati al sistema della cultura e alle creazioni artistiche.