Fratoianni: "Intervenire sui grandi patrimoni, non togliere tutto" Roma, 4 nov. (askanews) - "Se qualcuno ha enormi concentrazioni di ricchezza possiamo chiedergli un piccolo sforzo, non si tratta mica di togliergli tutto, si tratta di intervenire perché quelle enormi ricchezze possano essere in parte redistribuite e investite laddove c'è più necessità di investimento". Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, ospite a Start su Sky TG24.