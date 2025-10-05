Domenica 5 Ottobre 2025
Il promemoria laico per la pace
Agnese Pini
Fratoianni (Avs): "Condanno la guerriglia, ma il governo non sporchi la marea umana"
5 ott 2025
Fratoianni (Avs): "Condanno la guerriglia, ma il governo non sporchi la marea umana"
Il deputato si rivolge all'esecutivo: "Giu' le mani dal diritto di sciopero"
© Riproduzione riservata
