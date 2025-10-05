Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

Agnese Pini
Il promemoria laico per la pace
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaAccensione riscaldamentiGaza newsPensioniElezioni Calabria
Acquista il giornale
VideoFratoianni (Avs): "Condanno la guerriglia, ma il governo non sporchi la marea umana"
5 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Fratoianni (Avs): "Condanno la guerriglia, ma il governo non sporchi la marea umana"

Fratoianni (Avs): "Condanno la guerriglia, ma il governo non sporchi la marea umana"

Il deputato si rivolge all'esecutivo: "Giu' le mani dal diritto di sciopero"