Franco Cuomo International Award a Bennato, Elisabetta Sgarbi, Lavia Roma, 3 dic. (askanews) - A Roma, a Palazzo Giustiniani, si è svolta la cerimonia della X edizione del Franco Cuomo International Award, premio che ha l'obiettivo di valorizzare nuove forme di espressione culturale, sociale e umana, rimettendo in campo il futuro. Velia Iacovino, presidente del premio, ha sottolineato come questo riconoscimento sia dedicato a Franco Cuomo, intellettuale poliedrico che nella sua vita si è occupato di teatro, saggistica, letteratura, giornalismo. "L'obiettivo di questo premio è sempre quello di intercettare le nuove tendenze nei vari settori dell'arte e premiare progetti e realtà culturali che lavorano e sono in primo piano nel panorama italiano. Abbiamo premiato dal Teatro dellì'Opera, all'Apulia Film Commission, al Teatro Palladium, non solo personalità ma anche istituzioni e luoghi di cultura e in cui si fa cultura". Ospite a sorpresa Edoardo Bennato, premiato per il suo talento poliedrico che si esprime non solo attraverso la musica ma anche attraverso la pittura, che ha voluto lanciare un messaggio: "Io penso che la cultura debba essere propositiva. Sennò è un fardello che non ci permette di muoverci e riflettere. Ho poca stima di tutto un mondo politico e intellettuale che fa sfoggio di cultura, la ostenta ma purtroppo non aiuta la comunità". Il Premio alla Carriera per il Teatro è stato assegnato all'attore e regista Gabriele Lavia, quello per il Giornalismo è andato a Domenico Iannacone e Angela Mariella; il Premio per la Letteratura è stato assegnato alla scrittrice italo-palestinese Sarah Mustafa e il premio per l'Editoria e la promozione culturale a Elisabetta Sgarbi, fondatrice de La Nave di Teseo: "Teatro, scrittura teatrale, editoria, letteratura, fotografia, è bello essere parte di una cosa così eclettica, un premio con una giuria così qualificata che ha dato delle motivazioni così specifiche per ognuno dei premiati, sono orgogliosa di averlo ricevuto". Tra i tanti riconoscimenti anche un premio speciale insieme all'European Center for Peace and Development - Università della Pace ad Alessandro Saggioro delegato dalla Rettrice della "Sapienza" nella rete RUniPace (la Rete universitaria per la Pace) che ha ideato e reso operativo un inedito progetto scientifico, il "Dottorato di interesse nazionale in Peace studies". Premiati in collaborazione con l'Associazione Per il Meglio della Puglia, (main sponsor del Franco Cuomo International Award), Carlos Solito per la documentaristica; Giorgio D'Ecclesia, founder e Ceo di Radiospeaker per la cultura radiofonica; il Comune di Lesina per la sostenibilità, la provincia di Brindisi per il costante impegno alla realizzazione degli impegni dell'Agenda 2030; la Bottega degli Apocrifi, per la promozione della cultura del teatro nel territorio; la start-up Vibre per aver sviluppato tecnologie in grado di ridurre l'errore umano sul lavoro. Una Menzione speciale è stata attribuita alla Clinica Legale "I diritti dei senza fissa dimora e dei migranti" istituita dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia in convenzione con l'Associazione "Avvocato di strada - Odv". La manifestazione ha ottenuto anche in questa edizione il patrocinio del Senato, dell'Ecpd - Università della Pace, del Consiglio Regionale Puglia, della Rete dei Comuni sostenibili, di Puglia Culture.