Francis Ford Coppola: Italiani bravi a far tutto tranne il governo Roma, 14 ott. (askanews) - Gli italiani sono bravi a far tutto tranne che il governo: Francis Ford Coppola lo ripete sul red carpet della festa del cinema di Roma, dove è la sua serata con la proiezione del suo ultimo film "Megalopolis". "Ho detto che gli italiani sono dei geni a fare qualunque cosa dalla medicina alla scienza agli elicotteri migliori, sono bravissimi a far tutto tranne che a capire come fare un governo" dice ai cronisti. E parlando del suo film "Megalopolis": "Il messaggio è che la famiglia umana è capace di risolvere qualunque problema e faremo un mondo ancora più bello per i figli che verranno dopo". Chi è nel nostro mondo politico il personaggio Caesar Catalina (interpretato da Adam Driver)? "Difficile da dire" risponda Coppola. "Nel mio film il Catalina americano era Robert Moses", il politico architetto della ristrutturazione di New York tra il 1930 e il 1970, "ma oggi è chiunque abbia l'idea di distruggere il mondo e ce ne sono parecchi..."