Francis Ford Coppola, il red carpet a Cinecittà per "Megalopolis" Milano, 14 ott. (askanews) - Francis Ford Coppola è arrivato a Cinecittà per presentare il suo nuovo film "Megalopolis". Sul red carpet ha avuto anche l'occasione per incontrare e abbracciare Matt Dillon, protagonista del suo film "Rusty il selvaggio", qui a Roma per una masterclass della sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma.