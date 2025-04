Francia, Tajani: sono garantista. Singolare braccialetto a Le Pen Roma, 1 apr. (askanews) - "Io sono un garantista, lo sapete, e per me Marine Le Pen è innocente finché non ci sarà una condanna di terzo grado, passata in giudicato. Mi pare singolare la questione del braccialetto perché non è una che può scappare". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani conversando con i giornalisti a Montecitorio prima dell'audizione sulle missioni internazionali.