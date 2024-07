Francia, "sorpresi, felici, sollevati", la sinistra in piazza a Marsiglia Marsiglia, 8 lug. (askanews) - A Marsiglia, nella notte un lungo corteo ha festeggiato la vittoria del Fronte Popolare, la coalizione di sinistra arrivata in testa al secondo turno delle legislative. Non c'è maggioranza in parlamento e il futuro è incerto ma "per ora festeggiamo". "Siamo soprattutto felici, per ora assaporiamo la vittoria, la sconfitta del Front National". "È un sollievo perché è la Francia, oggi la Francia è cosmopolita, non prendiamo le idee dell'RN, oggi il Fronte Popolare è la Francia". "Io sono molto contento perché questo dimostra che la Francia non è razzista, non è antisemita, non è xenofoba, non è omofoba. Non è estremista, almeno, una parte della Francia. E penso che possiamo andare a cercare quelli che non votano ancora". "Mi sembra importante questa vittoria della sinistra anche se è piccola anche se magari ci tradiremo fra due giorni. Perché è dal 1997 che non vediamo una vittoria di una coalizione che arriva fino a una sinistra un minimo radicale". "Io non so molto di politica non conosco le cifre eccetera, ma da quello che sentivo davvero non mi aspettavo questo risultato. Pensavo davvero che fossimo diretti all'inferno". "Sono venuto per sentire questa atmosfera di gioia, di fraternità, di solidarietà. È fantastico un'atmosfera stupenda. Volevo immergermi in questa cosa e festeggiare".