Francia, prima neve a Parigi, fiocca a Montmartre Parigi, 21 nov. (askanews) - A Parigi è arrivata la prima neve. Turisti e parigini passeggiano per Montmartre mentre i primi fiocchi di neve cadono sulla capitale francese. Pochi centimetri di neve ricoprono anche il terreno nell'Orne, in Normandia, creando suggestivi scorci. La perturbazione che sta colpendo la Francia, vede 54 contee sottoposte a allerta arancione per neve, ghiaccio e vento.