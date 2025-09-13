Francia, Lecornu promette "un'offerta sanitaria locale" entro il 2027 Milano, 13 set. (askanews) - In visita in un centro sanitario dipartimentale a M con (Sa ne-et-Loire) per il suo primo viaggio da primo ministro, Sébastien Lecornu ha detto che l'organizzazione dell'assistenza sanitaria è "una priorità nazionale" e ha promesso di costruire una rete "France Santé" per offrire a tutti assistenza sanitaria entro 30 minuti da casa. "Quello che chiederò ai ministri e al governo nell'ambito della Legge Finanziaria 2026 e della Legge Finanziaria della Previdenza Sociale 2026 - ha dichiarato - è di creare una rete "France Santé". E a questo proposito, diremo una cosa semplice: entro il 2027, dovremo avere almeno un'offerta sanitaria locale per bacino di utenza e, quindi, in generale, un'offerta entro 30 minuti da casa".