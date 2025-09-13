Giovedì 11 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Kirk, brutto clima anche in Italia
13 set 2025
Francia, Lecornu promette "un'offerta sanitaria locale" entro il 2027

Milano, 13 set. (askanews) - In visita in un centro sanitario dipartimentale a M con (Sa ne-et-Loire) per il suo primo viaggio da primo ministro, Sébastien Lecornu ha detto che l'organizzazione dell'assistenza sanitaria è "una priorità nazionale" e ha promesso di costruire una rete "France Santé" per offrire a tutti assistenza sanitaria entro 30 minuti da casa. "Quello che chiederò ai ministri e al governo nell'ambito della Legge Finanziaria 2026 e della Legge Finanziaria della Previdenza Sociale 2026 - ha dichiarato - è di creare una rete "France Santé". E a questo proposito, diremo una cosa semplice: entro il 2027, dovremo avere almeno un'offerta sanitaria locale per bacino di utenza e, quindi, in generale, un'offerta entro 30 minuti da casa".