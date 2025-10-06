Francia, Lecornu: non ci sono le condizioni per essere premier Parigi, 6 ott. (askanews) - "Non si può essere Primo Ministro quando non ci sono le condizioni": lo ha dichiarato il Primo Ministro uscente francese Sebastien Lecornu, poco dopo aver presentato le proprie dimissioni. Lecornu ha elencato i tre motivi per cui ha ritenuto impossibile esercitare l'incarico: in primo luogo, il fatto che i partiti politici "a volte fingevano di non vedere il cambiamento, la profonda rottura rappresentata dal mancato utilizzo dell'articolo 49.3 della Costituzione". Si tratta cioè dell'approvazione di una legge di bilancio senza un voto parlamentare, salvo non venga presentata una mozione di censura come sarebbe accaduto in questo caso, mozione che il governo non sarebbe probabilmente riuscito a superare stando alle dichiarazioni preventive dei vari partiti - una "censura preventiva", l'ha definita Lecornu. Inoltre, "i partiti continuano ad adottare un atteggiamento come se avessero tutti la maggioranza assoluta nell'Assemblea Nazionale; ognuno vorrebbe che gli altri adottassero il proprio programma nella sua interezza". Infine, "la composizione del governo all'interno di un'area comune non è stata fluida, e ha dato luogo al risveglio di alcuni appetiti di parte, a volte non estranei ... alle imminenti elezioni presidenziali". "Il principio alla base della costruzione di un compromesso tra i partiti politici è quello di riuscire a combinare le linee verdi e tenere conto di un certo numero di linee rosse, ma non ci si può collocare ad entrambi gli estremi, e alcuni partiti di opposizione lo hanno capito", ha concluso: "Bisogna sempre preferire il proprio Paese al proprio partito. Bisogna saper ascoltare i propri sostenitori, ma pensare sempre al popolo francese".