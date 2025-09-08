Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
FlotillaFranciaMaltempo ItaliaIntervista VendolaElezioni regionali
Acquista il giornale
VideoFrancia, Le Pen: sciogliere Assemblea Nazionale per superare stallo
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Francia, Le Pen: sciogliere Assemblea Nazionale per superare stallo

Francia, Le Pen: sciogliere Assemblea Nazionale per superare stallo

Parigi, 8 set. (askanews) - Marine Le Pen, capogruppo di Rassemblement national (Rn), ha chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di sciogliere l'Assemblea Nazionale per evitare, ha detto, "la situazione di stallo istituzionale del Paese". "Lo scioglimento non è un capriccio, è una leva istituzionale per sbloccare le situazioni di stallo e consentire il funzionamento democratico", ha dichiarato Le Pen, intervenendo al dibattito in corso all'Assemblea Nazionale sul voto di fiducia al governo. "Se ci sarà uno scioglimento, accetteremo il verdetto delle urne. Se il popolo ci onora con un mandato chiaro, ovvero una maggioranza assoluta, andremo a Matignon per attuare un programma di ripresa nazionale senza aspettare le elezioni presidenziali", ha concluso Le Pen.