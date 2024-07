Francia, la reazione a caldo di Marine Le Pen alla sconfitta Parigi, 8 lug. (askanews) - I giornalisti assediano Marine Le Pen, leader de facto della destra del Rassemblement National, a sorpresa arrivato solo terzo al ballottaggio delle elezioni legislative francesi. l'Rn dice Le Pen è l'unica coalizione coerente in Parlamento. Pur arrivando terzo, l'RN ottiene in queste elezioni la sua migliore performance e il gruppo di deputati più ampio della sua storia. Per Le Pen, l'obbiettivo adesso sono le prossime presidenziali e l'Eliseo fra tre anni. "Ma certo avrà il ruolo che ha sempre avuto, difendere la Francia e i francesi, difendere le idee per cui siamo stati eletti, perché ancora una volta siamo il solo gruppo unito e coerente all'Assemblea nazionale. Sappiamo cosa rappresentiamo, continueremo a rappresentarlo e come ha detto Jordan Bardella, saremo sempre con i francesi e difenderemo i loro interessi".