Francia, il Parlamento ha sfiduciato il governo di Michel Barnier Parigi, 4 dic. (askanews) - L'Assemblea nazionale francese ha approvato la mozione di sfiducia contro il governo del primo ministro Michel Barnier, presentata dalla sinistra del Nuovo Fronte Popolare (Nfp) e sostenuta a destra dal Rassemblement national e la formazione di Eric Ciotti. Hanno votato a favore della mozione 331 deputati, mentre la maggioranza è stata fissata a 288, come ha dichiarato la presidente dell'Assemblea, Yael Braun-Pivet. Barnier era stato nominato il 5 settembre, per cercare di gestire la complessa situazione di instabilità creatasi dopo le elezioni parlamentari anticipate indette a giugno dal presidente Emmanuel Macron, che hanno visto la vittoria della sinistra. In carica da appena tre mesi, Barnier è ora costretto a presentare le sue dimissioni, e quelle del suo governo, al Macron. E' la prima volta dal 1962 che un governo francese viene sfiduciato. Il presidente francese Emmanuel Macron, rientrato da un viaggio in Arabia Saudita, ha già fatto sapere di voler nominare un successore di Barnier entro "24 ore".