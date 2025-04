Francia, gli attivisti RN si mobilitano per sostenere Marine Le Pen Hénin-Beaumont, 1 apr. (askanews) - Il giorno dopo la condanna di Marine Le Pen, il sindaco di Hénin-Beaumont, Steeve Briois, ha lanciato un appello alla mobilitazione popolare. Nel comune di 26mila abitanti, nel profondo Nord, il Rassemblement National ha vinto a valanga nelle scorse elezioni. Accompagnati da attivisti della RN e da funzionari eletti, gli attivisti distribuiscono volantini per sostenerla e assicurare che stanno lottando "per affermare il diritto".