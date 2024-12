Francia, Bayrou: non lascerò nulla senza risposta Milano, 17 dic. (askanews) - "Non nasconderò nulla. Non lascerò nulla senza risposta", ha dichiarato François Bayrou all'Assemblea nazionale. Per la prima volta da quando ha assunto l'incarico, il Primo Ministro risponde alle domande dei parlamentari. I ministri in carica si sono dimessi e pertanto non è loro consentito partecipare a questa sessione di domande.