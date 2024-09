Francia, Barnier inizia le consultazioni per formare il governo Parigi, 6 set. (askanews) - Nelle immagini l'arrivo a Palazzo Matignon, sede del governo francese, del presidente del Senato Gerard Larcher, del deputato conservatore Laurent Wauquiez e del senatore conservatore Bruno Retailleau: il neo-primo ministro francese Michel Barnier, nominato da Emmanule Macron, inizia oggi le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Barnier sarà poi ricevuto all'Eliseo per colloqui da Macron. Dovrà mettere insieme un governo in grado di raccogliere una maggioranza in parlamento dopo due mesi di stallo politico. Il 73enne, ex ministro degli Esteri ed ex commissario europeo (prima nella Commissione di Romano prodi come responsabile per le Politiche regionali, poi in quella di José Manuel Barroso come responsabile del Mercato interno) ha recentemente ricoperto il ruolo di negoziatore dell'Unione Europea per la Brexit. E' il premier più anziano nella storia della Francia moderna, che prende il posto del più giovane premier della storia francese, Gabriel Attal.