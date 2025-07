Francia, a Bordeaux con il caldo si fa lezione all'aperto Bordeaux, 1 lug. (askanews) - In Francia si va ancora a scuola e con questo caldo per alcuni si è deciso di optare per le lezioni al parco. Così si sono organizzate alcuni istituti, come la primaria Dupay di Bordeaux. Docenti e dirigenti hanno valutato che era meglio stare all'aperto all'ombra piuttosto che nelle aule dove si raggiungono temperature definite insopportabili con l'ondata di caldo torrido in corso in gran parte d'Europa. Il dipartimento francese rimane sotto l'allerta arancione e molti genitori hanno scelto comunque di tenere i propri figli a casa; quasi due terzi degli alunni sono risultati assenti.