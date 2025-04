Francesco Zoppeddu, l'AI nella gestione delle cliniche dentali Roma, 08 Apr. - Le cliniche odontoiatriche italiane indipendenti si trovano oggi ad affrontare una concorrenza sempre più serrata, tra la crescita delle grandi catene e il fenomeno del turismo dentale, che ogni anno porta circa 200.000 italiani a cercare cure all'estero. "Il nostro obiettivo è aiutare le cliniche a competere efficacemente, adottando tecnologie avanzate e migliorando la gestione extraclinica", spiega Francesco Zoppeddu. L'introduzione dell'intelligenza artificiale nella gestione degli studi odontoiatrici rappresenta una svolta decisiva. Imprenditori della Salute, il progetto guidato da Zoppeddu, offre un nuovo modello gestionale basato su AI e innovazione tecnologica, permettendo agli studi indipendenti di rimanere competitivi senza sacrificare la qualità del servizio. "Automatizzare la gestione degli appuntamenti e della comunicazione riduce il carico di lavoro manuale, migliorando la customer experience e aumentando l'efficienza organizzativa", sottolinea Zoppeddu. Grazie alle nuove tecnologie, le cliniche possono analizzare il linguaggio e il sentiment dei pazienti per comprendere meglio le loro esigenze e rispondere in modo più efficace, ottimizzare l'assistenza migliorando le strategie di acquisizione e fidelizzazione, e pianificare in modo più efficace il futuro dello studio grazie a una gestione avanzata dei dati operativi. Gli studi odontoiatrici che hanno adottato un modello manageriale moderno e strumenti basati sull'IA stanno già ottenendo risultati concreti, riuscendo a garantire continuità nelle cure e fidelizzare i propri pazienti con un servizio personalizzato e altamente qualificato. "L'innovazione è già un potente alleato per le cliniche odontoiatriche che stanno adottando questi strumenti", afferma Zoppeddu. "Non si tratta solo di digitalizzazione, ma di un vero e proprio cambiamento culturale: un nuovo modo di gestire la professione che permette agli odontoiatri di concentrarsi sulla qualità delle cure, senza essere ostacolati dalla complessità gestionale." Con l'adozione di un approccio manageriale moderno e il supporto dell'intelligenza artificiale, gli studi dentistici indipendenti possono finalmente competere con le grandi catene e garantire ai pazienti cure di alta qualità, in linea con la grande tradizione odontoiatrica italiana.