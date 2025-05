Francesco Gheghi candidato ai David: "Un sogno da vivermi" Roma, 7 mag. (askanews) - "Sono felice di poter rappresentare il film, un film importante, portato nelle scuole, 8 candidature portano un bel rispetto al film". Francesco Gheghi ha raccontato tutta la sua emozione entrando al Quirinale per la presentazione dei candidati ai David di Donatello, fra cui c'è anche il suo nome, come miglior attore protagonista per "Familia". "Mi fa molto piacere, ho sempre guardato i David negli anni e sognavo con mio padre sul divano un giorno di essere qua, non pensavo di essere qua e invece ci sono e me la vivo", ha aggiunto. Secondo Gheghi "Familia", "è un film che parla al futuro, parla d'amore, noi saremo le mamme e i papà del futuro quindi cerchiamo di fare passi avanti verso una certa umanità", ha aggiunto.