Francesco Gabbani e l'odissea per il guasto informatico: 7 ore per arrivare in Sardegna e salvare il concerto

Anche il cantante vittima del down di Microsoft che ha bloccato i voli in tutto il mondo. Gabbani non si è perso d'animo ed è andato da Milano a Torino in auto, poi ha preso un monoelica che lo ha portato a Olbia e da lì ad Arborea in Van