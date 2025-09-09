"Francesca Albanese: 'Verifiche in corso sull'attacco alla "Family Boat" della Global Sumud Flotilla'"

La relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha commentato dalla Tunisia, Paese in cui vive, il presunto attacco con drone alla "Family Boat", imbarcazione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e colpita a pochi chilometri da Tunisi. Con un video in diretta pubblicato sui social (Instagram), Albanese ha dichiarato la necessita' di verificare quanto accaduto la scorsa notte su quanto riferito dagli attivisti della Global Sumud Flotilla: "C'e' stato un grande choc. Se dovesse essere confermato che questo e' un attacco con un drone si trattera' di un'aggressione contro la Tunisia e la sua sovranita'. Non possiamo tollerare e normalizzare l'illegalita'. Sono in corso delle verifiche"
