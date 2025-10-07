Frah Quintale: artisti siano spalla per chi si sente una voce sola Milano, 7 ott. (askanews) - Poetico e impegnato, capace di comunicare belle emozioni, Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea esce con il nuovo album Amor proprio, un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza. "Amor proprio nasce da un percorso che è iniziato quattro fa, in cui ho cercato di concentrarmi su me stesso, su una rinascita. Parla di ricerca su se stessi e di trovare la propria dimensione nel mondo. Sono un dieci tracce, ho iniziato a lavorarci quattro anni fa e nel frattempo ci sono stati tanti cambiamenti nella mia vita". Un concetto che si sposa anche con la ricerca della felicità. "La mia ricerca della felicità è cercare sempre di essere coerente con me stesso, di cercare di visualizzare quello che voglio diventare e di mettere in atto questo processo di crescita". Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. "Tocco vari temi: i rapporti amorosi, piuttosto che le amicizie, piuttosto che la solitudine e anche un po' il riuscire a sorridere comunque in un mondo che va sempre più verso una direzione diciamo non proprio simpatica e questo appunto è Amor proprio". Proprio per questo il cantautore ha scelto di non rimanere indifferente rispetto a quello che sta accadendo nel mondo. "Io sì ho partecipato a diverse manifestazioni in questi giorni e per me significa molto. Alla fine tendiamo sempre ad avere anche sulle nuove generazioni una visione un po' superficiale e invece comunque alla fine quelli che forse sono più preoccupati, sono più quelli che arriveranno poi che quelli che se ne vanno. Io sono contento che nel male di tutta questa cosa comunque si è risvegliato un po' un senso comune. Non è vero che scendere in piazza non serve a niente perché comunque una voce magari da sola non può, ma tanto invece insieme anche solo comunque farsi sentire è un atto importante secondo me". Poi rilancia l'impegno degli artisti."Gli artisti in primis, devono essere una spalla per chi si sente una voce sola e noi possiamo essere anche la voce di tanti e appunto essere un supporto". Dopo gli instore di ottobre, ad aprile Frah Quintale farà il suo primo tour nei palasport italiani.