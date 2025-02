Fra un anno le Olimpiadi di Milano-Cortina, Bach: "L'Italia è pronta" Milano, 6 feb. (askanews) - "L'Italia è pronta, l'Italia è pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua grande storia olimpica", ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, durante il suo intervento a "One year to go", la cerimonia a un anno dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, alla presenza, tra gli altri del presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, e della campionessa del nuoto azzurro, Federica Pellegrini. "È quindi mio grande onore e piacere invitare i migliori atleti di sport invernali del mondo a riunirsi in Italia per celebrare i Giochi Olimpici Invernali - ha detto ancora Bach - e per festeggiare il motto olimpico: Faster, Higher, Stronger, Together". Le Olimpiadi offriranno "un'indimenticabile miscela di sport, fascino e raffinatezza italiana" ha continuato Bach, ricordando che nella maggior parte dei luoghi che ospiteranno le gare, "gli sport invernali fanno parte dell'identità locale". Inoltre, il presidente del Cio ha parlato di "lavoro di preparazione eccellente" da parte del comitato organizzatore e di "grande sostegno" del governo. L'Italia, che ospiterà i Giochi invernali per la terza volta dopo Cortina d'Ampezzo nel 1956 e Torino nel 2006, ha scelto di utilizzare le sedi di gara già esistenti e abituate a ospitare la Coppa del Mondo, come Bormio e Cortina per lo sci alpino, Anterselva per il biathlon, la Val di Fiemme per lo sci nordico e Livigno per snowboard e lo sci freestyle. Ci saranno quindi sette sedi di gara, alcune anche distanti, nelle Dolomiti, in Lombardia e in Veneto. Il pattinaggio si svolgerà a Milano, resta il nodo della costruzione della pista di slittino e bob a Cortina, decisa in ritardo. Ma il sindaco Gianluca Lorenzi ha assicurato: "Ci abbiamo creduto e lo portiamo a termine".