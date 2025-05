Foto di gruppo dei leader arabi all'inizio del vertice di Baghdad Bagdad, 17 mag. (askanews) - Baghdad, 17 mag. (askanews) - Vertice dei paesi arabi a Baghdad, l'incontro è però in parte oscurati dall'assenza di diversi leader e dalla visita appena conclusa del presidente statunitense Donald Trump nel Golfo. L'incontro arriva più di due mesi dopo un vertice al Cairo, durante il quale i leader arabi hanno adottato un piano per la ricostruzione della Striscia di Gaza che mira a emarginare Hamas, presentato come alternativa al piano di Donald Trump di porre il territorio sotto il controllo statunitense. Trump ha lasciato Abu Dhabi venerdì, concludendo un tour nel Golfo ricco di annunci economici e colpi di scena diplomatici. Accolto con entusiasmo in Arabia Saudita, Qatar e infine negli Emirati Arabi Uniti, ha intrapreso una apertura al nuovo governo siriano e ha spinto per un accordo nucleare con l'Iran. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres parteciperà al vertice di Baghdad, dove bandiere arabe e striscioni di benvenuto saranno esposti nelle vie principali. La maggior parte dei leader del Golfo non si recherà nella capitale irachena. Anche il presidente siriano sarà assente. L'Iraq ha trascorso gran parte degli ultimi decenni impantanato in conflitti devastanti e disordini politici a seguito dell'invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2003, che ha rovesciato Saddam Hussein e portato all'ascesa dei jihadisti. Solo di recente il Paese ha riacquistato una parvenza di stabilità e i suoi leader sperano di promuovere una nuova immagine.