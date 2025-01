Forte temporale si abbatte su Firenze, allagamenti e auto bloccate Firenze, 28 gen. (askanews) - Forti temporali stanno colpendo tutta la Toscana e in particolare Firenze dove si registrano allagamenti e auto bloccate. Nelle immagini il salvataggio di uno degli automobilisti in un sottopasso nel quartiere Rifredi. Numerosi allagamenti hanno trasformato alcune strade in torrenti, mandando in tilt il traffico. Segnalazioni di criticità arrivano dal centro storico e da diverse zone, tra cui l'Oltrarno e Porta Romana, dove l'acqua ha invaso le carreggiate fuoriuscendo dai tombini. In altre aree, come Soffiano, le strade risultano sommerse, con automobilisti costretti a rimanere bloccati nei veicoli. Fuori Firenze, la situazione non migliora: a Vaglia una frana ha interrotto la viabilità lungo la Bolognese, mentre sulla superstrada FiPiLi l'acqua ha invaso il tratto tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, causando lunghe code e rallentamenti. La perturbazione sta interessando l'intera regione, spostandosi dalla costa livornese verso le province di Empoli, Pistoia e Prato. A Mulazzo (Massa Carrara) si sono registrati oltre 216 mm di pioggia in 24 ore, con il livello dei corsi d'acqua come il Magra e il Bagnone sotto monitoraggio costante. Allagamenti e criticità sono segnalati anche nel Mugello e nelle Caldine. La Regione ha diramato un'allerta arancione per le zone settentrionali, mentre le previsioni indicano che l'instabilità potrebbe persistere nelle prossime ore. Si continua a monitorare l'evolversi della situazione.