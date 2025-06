Forte scossa di terremoto in Perù di magnitudo 6.1, frane e un morto Lima, 17 giu. (askanews) - La presidente peruviana Dina Boluarte esamina i danni sulla costa di Lima dopo che un terremoto di magnitudo 6,1, in seguito al quale una persona è morta e ci sono state frane, secondo quanto riportato dalle autorità locali. La scossa non ha causato un'allerta tsunami.