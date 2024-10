Forte scossa 5.9 in Turchia, la paura e la fuga in strada Milano, 16 ott. (askanews) - Un forte terremoto di magnitudo 5,9 colpisce ha colpito la zona orientale della Turchia. L'epicentro del terremoto è stato nella provincia di Malatya, una delle aree gravemente colpite dal violento terremoto di magnitudo 7,8 del 6 febbraio 2023 che ha ucciso più di 53.500 persone in Turchia e quasi 6.000 nella vicina Siria. Nelle immagini alcune scene riprese dalle telecamere di sorveglianza locali.