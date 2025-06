Forte ondata di maltempo in Sudafrica, ci sono almeno 49 morti Mthatha (Capo Orientale), 12 giu. (askanews) - Sono riprese le operazioni di soccorso in Sudafrica per portare aiuto ai spravvissuto e cercare dispersi nelle violente alluvioni che hanno colpito il paese. Le forti piogge hanno allagato alcune zone di una provincia orientale, ci sono almeno 49 morti confermati, ma si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare. Lunedì, piogge torrenziali e temperature gelide hanno colpito la provincia del Capo Orientale, prevalentemente rurale e sottosviluppata, causando gravi inondazioni che hanno sommerso le case e travolto almeno un minibus che trasportava bambini a scuola, quattro dei quali risultano ancora dispersi.