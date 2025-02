Formazione e lavoro, cerimonia per primi 30 talenti di Future Loading Roma, 21 feb. (askanews) - Cerimonia di graduation a Villa Blanc a Roma per 30 giovani che lo scorso anno hanno preso parte alla prima edizione di "Future Loading", il programma internazionale di recruitment e formazione di Luiss Business School e Leonardo. Trenta talenti, selezionati tra circa 6.000 candidati che hanno fatto domanda, molti anche dall'estero, sono stati assunti da Leonardo e invitati a partecipare a un percorso d'eccellenza che li ha portati a conseguire un Master in Advanced Management, riconosciuto a livello internazionale, combinando formazione e lavoro. Raffaele Oriani, Dean Luiss Business School ha dichiarato: "Le competenze che vengono acquisite sono competenze tecniche manageriali nell'ambito della finanza, del marketing, delle risorse umane, ma anche trasversali, perché riguardano le soft skills, la leadership, la capacità di lavorare in gruppo". Un programma interamente in lingua inglese di circa un anno, innovativo per contenuti e metodologie, internazionale, attraverso esperienze multiculturali e interdisciplinare, con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico e formare una nuova generazione di leader in Leonardo. Assunta Galasso, Head of Learning and People Development, Leonardo ha spiegato: "Attrarre le competenze chiave per Leonardo è sicuramente uno degli obiettivi principali per il successo del business e per affrontare le sfide future in un contesto multidominio e in continua evoluzione. Il programma 'Future Loading', alla prima edizione, è stato disegnato grazie anche alla collaborazione e alla partnership con una realtà di eccellenza quale la Luiss Business School e rappresenta una delle iniziative più significative per Leonardo proprio per ampliare il bacino di competenze di alto profilo sia nell'ambito tecnologico che manageriale". E già sono stati selezionati i nuovi giovani talenti per la seconda edizione: "La seconda edizione, partita qualche giorno fa, vede 29 ragazze e ragazzi partecipare nuovamente a un progetto che per Leonardo significa sviluppare appieno il proprio potenziale in un contesto fortemente dinamico ed evolutivo" ha aggiunto Galasso. "Come lo scorso anno - ha sottolineato ancora Oriani - questa seconda edizione prevederà delle attività all'estero, perché oltre al periodo che gli studenti passeranno presso il nostro Hub Campus qui a Roma, hanno la possibilità di spendere una settimana nel nostro Hub Internazionale ad Amsterdam e una settimana alla Said Business School ad Oxford, quindi non solo è un programma unico perché combina formazione e lavoro, ma è anche un programma che offre agli studenti sia per la composizione dell'aula che per le esperienze che fanno, una prospettiva molto internazionale".