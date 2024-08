Fontana: eccesso di decretazione d'urgenza, ho scritto a Meloni Roma, 2 ago. (askanews) -"È evidente ci sia un eccesso di decretazione d'urgenza, è un problema da molte legislature, abbiamo avuto nel mese di luglio una quantità notevole di decreti da convertire. Ho scritto una lettera a Meloni, con la quale ho avuto diverse interolocuzioni sul tema. Le ho rappresentato la difficoltà del Parlamento e il fatto che una riduzione sarebbe giusta e gradita". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, parlando alla cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare. "Noi - ha aggiunto - cerchiamo di farci sentire in tutti i modi, continuiamo l'interlocuzione col governo, auspico ci possa essere un cambio importante soprattutto per rispettare le prerogative delle Camere. Noi quello che possiamo fare lo facciamo ovviamente serve coordinamento da parte di tutti", ha aggiunto. I decreti, ha sottolineato Fontana, "a volte sono su tematiche non così urgenti quanto dica il loro titolo ma soprattutto abbiamo cercato di proporre alternative: abbiamo suggerito che se si fanno dei disegni di legge, magari chiedendo l'urgenza, si potrebbe avere un'evoluzione dal punto di vista legislativo, si rispettano le prerogative del Parlamento e non si ricorrerebbe a una decretazione d'urgenza così eccessiva".