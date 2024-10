Fondazioni di Comunità, 25 anni di un grande progetto sui territori Milano, 11 ott. (askanews) - Il progetto Fondazioni di comunità di Fondazione Cariplo, importato direttamente dagli Stati Uniti nel 1999, compie 25 anni. E' il progetto più grande realizzato da sempre a cui è stato dedicato un impegno complessivo di 539 milioni di euro; risorse che nel tempo Cariplo ha destinato alle 16 fondazioni, nate negli anni, e presenti su tutto il territorio della regione Lombardia e sulle province di Novara e Verbano Cusio Ossola. Ma cosa sono le Fondazioni di Comunità? "Sono degli enti privati - ha spiegato Andrea Trisoglio, che le segue per Fondazione Cariplo - che sostengono dei progetti di rilevanza sociale, di rilevanza pubblica. Lo fanno in tre modi sostanzialmente. Il primo è dare un sostegno ai progetti che vengono presentati dagli enti no profit del territorio, dare un sostegno a quei progetti che loro valutano positivamente. Il secondo è quello di trovare le risorse per fare questo, per dare questo sostegno e lo fanno gestendo bene il loro patrimonio, lo fanno gestendo i contributi che ricevono da Fondazione Cariplo e raccogliendo le donazioni sul territorio. La terza cosa che fanno le fondazioni di comunità è quello di creare dei tavoli di lavoro a livello locale in maniera tale da far sedere attorno a uno stesso tavolo tutti quegli enti no profit, profit o pubblici che sono interessati a lavorare assieme per il benessere della comunità". La Fondazione comunitaria di Lecco è la prima nata. Nei suoi 25 anni di storia la fondazione comunitaria del lecchese ha sostenuto 3.000 progetti nei vari ambiti, con un importante impegno filantropico e ha anche inaugurato una nuova sede negli spazi delle Officine Badoni, luogo che viene messo a disposizione delle città come luogo di relazioni e spazio gratuito per i giovani per lo studio, oppure per eventi e mostre. "La Fondazione in questi anni ha sostenuto migliaia di progetti - ha detto Maria Grazia Nasazzi, presidentessa della Fondazione comunitaria del lecchese - e distribuito più di 60 milioni di euro. Sono cifre importanti, però a me e a noi piace sottolineare proprio invece l'aspetto proprio di presenza dentro il territorio". Nel concreto, tra i progetti sostenuti dalla Fondazione lecchese, c'è anche Living Land, che ha accompagnato 4500 tra adolescenti e giovani nella transizione alla vita adulta, attraverso esperienze pre-lavorative, lavorative e d'impegno sociale. Complessivamente le sedici Fondazioni di Comunità hanno raggiunto una patrimonializzazione di circa 295 milioni nel 2023, contribuendo ogni anno a sostenere progetti sul territorio con un impegno totale di circa 36 milioni di euro destinati alle organizzazioni non profit dell'area di riferimento.