Fondazione Terzjus, seconda edizione premio volontari@work Roma, 3 feb. - Il 7 marzo scadono i termini per partecipare alla seconda edizione del Premio volontari@work della Fondazione Terzjus, Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell'impresa sociale, il primo premio nazionale sul volontariato di competenza, ideato da Sara Vinciguerra e realizzato da Fondazione Terzjus in partnership con Italia non profit e il Forum del terzo settore, e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Unioncamere. La seconda edizione lanciata lo scorso 4 dicembre, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in concomitanza con la giornata mondiale del volontariato, presenta diverse novità: l'apertura agli enti del Terzo Settore, oltre che alle imprese, e la possibilità di candidarsi anche per le 23 aziende che hanno concorso lo scorso anno con il medesimo progetto, qualora sia stato portato avanti con l'introduzione della misurabilità della crescita delle competenze dei collaboratori aziendali, ovvero della rendicontabilità ai fini del bilancio di sostenibilità (per le aziende che ne hanno i requisiti). "Sono arrivate le prime candidature - dichiara Luigi Bobba, Presidente di Terzjus - e anche quest'anno non possiamo che evidenziare le positive esperienze di volontariato di competenza promosse da imprese e da enti del terzo settore e l'impatto che generano. Mi piace sottolineare che il premio si avvale di un'autorevole giuria, grazie al Presidente Luciano Violante e al Vice Presidente Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati; e come membri: Maria Carla De Cesari caporedattore de Il Sole 24 ore; Alessandro Lombardi, Capo Dipartimento Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore; Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere; Mara Moioli, co-fondatrice di Italia non profit; Chiara Tommasini, Presidente di CSVnet; Stefano Arduini, Direttore di Vita e Carola Carazzone, Segretaria Generale di Assifero. Confidiamo in un'ampia partecipazione, - conclude il Presidente Bobba - fondamentale per generare un circolo virtuoso di esempi a cui attingere per diffondere il volontariato di competenza. È un'opportunità da non perdere!"