Fondazione Prada, mostra e convegno su malattie neurodegenerative Milano, 15 ott. (Askanews) - Apre al pubblico in Fondazione Prada a Milano "Preserving the Brain: A Call to Action", il progetto dedicato alla prevenzione delle malattie neurodegenerative. Il nuovo appuntamento è lo sviluppo di "Human Brains", il programma che la Fondazione dedica dal 2018 alle neuroscienze. Realizzato in collaborazione con quindici importanti istituti di università internazionali e sei organizzazioni e associazioni italiane di pazienti, "Preserving the Brain: A Call to Action" è costituito da un convegno scientifico (16 - 17 ottobre 2024) e una mostra (16 ottobre 2024 - 7 aprile 2025) accompagnata da un programma di incontri (novembre 2024 - aprile 2025) che si svolgeranno nella sede di Milano di Fondazione Prada. "Mostra e convegno - ha detto ad askanews il professor Giancarlo Comi, direttore scientifico del progetto Human Brains - sono intimamente legati tra di loro, la mostra è un'occasione per raccogliere a Milano i più grossi ricercatori nel settore delle malattie neurodegenerative dando loro l'opportunità di dibattere su gli aspetti più recenti dei risultati delle ricerche e la mostra vuole essere il trait d'union tra il mondo accademico e il mondo comune, quindi riuscire a riportare attraverso questa mostra, che rimarrà aperta fino a inizio aprile, una serie di informazioni che noi riteniamo essere di interesse comune, perché qui noi dibattiamo su come cercare di prevenire le malattie neurodegenerative, su come anche i nostri comportamenti individuali, non solo le decisioni dei nostri politici, possono impattare sulla nostra salute". Questa nuova edizione vuole concentrare la propria attenzione sull'importanza della prevenzione e del trattamento precoce per patologie ampiamente diffuse e tuttora incurabili come la malattia di Alzheimer, la malattia di Huntington, la malattia di Parkinson, la Sclerosi laterale amiotrofica e la Sclerosi multipla. "Qui - ha aggiunto Comi - parleremo di inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque, parleremo di cibo, di qualità di cibo, di quantità di cibo, parleremo dei fattori che ci proteggono dal decadimento fisico e mentale e qui ovviamente parleremo dell'importanza della vita sociale, dell'importanza della cultura in primis proprio, ma anche dell'importanza dell'esercizio fisico". La mostra, aperta al pubblico fino al 7 aprile 2025, si conclude con un ampio spazio dedicato alla prevenzione secondaria, cioè all'individuazione precoce di soggetti a maggiore rischio, suscettibili pertanto di una terapia iniziata in una fase preclinica e quindi di una maggiore possibilità di successo. Ancora una volta è poi interessante e importante sottolineare l'impegno sul terreno scientifico di una delle più grandi istituzioni di arte contemporanea in Italia, a testimonianza di uno sguardo più ampio e profondo, anche su quella che è l'idea di "cultura" che alimenta la nostra vita reale.