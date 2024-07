Fondazione ID: grande piano di cultura digitale a ogni livello Roma, 16 lug. (askanews) - "Lo sviluppo digitale è un elemento essenziale per la crescita del nostro Paese da un punto di vista culturale, sociale, economico, professionale. Come Fondazione Italia Digitale siamo impegnati da anni sulla cultura e sulle policy del digitale. Abbiamo presentato 'Mind the gap', un documento in 11 punti sull'Italia digitale. Ci sono tanti passi in avanti da fare. In particolare, abbiamo proposto che l'educazione al digitale sia finalmente inserita in Costituzione, come è successo per l'ambiente, per lo sport, per tante cose della quotidianità come oggi è anche il digitale e che sia creato un Ministero ad hoc che prenda a 360 gradi le politiche per il digitale che oggi sono sparse in tante realtà del nostro ordinamento e della nostra organizzazione". Lo ha detto il presidente della Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo, presentando il documento "Mind the gap. 11 punti per l'Italia digitale: priorità, opportunità, policy". Serve inoltre "un investimento forte sulle competenze e sulle professionalità, sul riconoscimento e sull'utilizzo delle buone pratiche di settore. C'è ancora molto lavoro da fare, ci sono sfide importanti come quella dell'intelligenza artificiale e della realtà virtuale, tecnologie che vanno sempre più veloci. Per questo c'è bisogno di un grande piano di cultura digitale a tutti i livelli. Il digitale deve essere conosciuto e utilizzato al meglio con correttezza e qualità. Quindi, bene le leggi, bene i regolamenti, però serve tanta cultura a tutti i livelli e nei luoghi della normalità", ha sottolineato.