Fondazione ICA presenta ROAD RUNNER di Cemile Sahin Milano, 31 mar. (askanews) - Fondazione ICA Milano presenta nella project room la mostra ROAD RUNNER, prima personale di Cemile Sahin in un'istituzione italiana, aperta gratuitamente al pubblico fino all'11 luglio 2025. Cemile Sahin (Wiesbaden, 1990) è un'artista e scrittrice che vive e lavora a Berlino. La sua pratica spazia tra cinema, fotografia, scultura e letteratura, esplorando il rapporto tra immagini e testi in un linguaggio narrativo frammentario ispirato ai media contemporanei. Al centro della mostra in Fondazione ICA il film ROAD RUNNER, un thriller fantascientifico dal ritmo serrato che racconta la storia di due sorelle intrappolate tra realtà fisica e virtuale. Il film utilizza senza soluzione di continuità elementi testuali all'interno delle immagini e attraversa generi differenti che includono film d'azione, videogiochi, pubblicità e animazione. L'uso di colori vividi e il ritmo incalzante delle sue opere rimandano alla cultura pop e ai videogiochi, mentre i contenuti affrontano temi politici attuali, come il controllo e l'uso dei droni da parte di aziende e regimi autoritari. Chiara Nuzzi, curatrice della mostra l'ha raccontata ad Askanews: "ROAD RUNNER il film che presentiamo e che dà poi il titolo all'intera mostra, è proprio una sorta di lavoro science fiction nel quale la narrazione si svolge in un futuro distopico. La protagonista Beritan è alla ricerca di sua sorella più piccola che è rimasta intrappolata in una realtà digitale dalla quale sembra impossibile fuggire. La dimensione sociale che caratterizza il lavoro e dominata da dei droni che l'artista utilizza proprio come simbolo di controllo da parte di società nelle quali il tema della libertà è molto centrale e sensibile. Emergono anche temi legati alla famiglia, alla perdita, sono temi che appartengono alla tradizione e alla storia personale dell'artista, sebbene Cemile Sahin non riporti mai dei momenti o degli avvenimenti autobiografici all'interno dei suoi lavori. Ci sono due stampe fotografiche su alluminio che introducono la mostra, posizionate proprio davanti all'ingresso della project room. Questi pannelli riproducono delle immagini che provengono poi dal film, sono degli still del film, e sono stati realizzati attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Anche questo è un elemento ricorrente nella pratica di Sahin che addestra un programma di intelligenza artificiale per realizzare delle immagini il più vicino possibile a ciò che lei desidera attraverso appunto dei comandi verbali che lei affina man mano". ROAD RUNNER è presentato in collaborazione con CIRCA e finanziato da #CIRCAECONOMY, un modello circolare che sostiene il programma pubblico gratuito e il PREMIO CIRCA annuale, di cui Cemile Sahin è stata vincitrice nel 2023. Contestualmente alla mostra di Cemile Shain inaugurano negli spazi di Fondazione ICA Milano: The Lightness of Things del designer Jasper Morrison, a cura di Alberto Salvadori e Wonders of the Modern World, a cura di Pier Paolo Tamburelli e Anna Livia Friel. ICA Milano ringrazia Banca Intesa Sanpaolo, sponsor ufficiale della Fondazione e Valsoia per il supporto alla programmazione e alle attività di ICA Milano.