Fondazione Futuro, progetti per sostenere i disoccupati over 50 Milano, 14 apr. (askanews) - Una Fondazione nata per offrire un aiuto a persone emarginate o a rischio di esclusione, attraverso strumenti, sociali ed educativi, utili alla loro autorealizzazione mediante il lavoro, con l'idea di un mondo che sia accessibile e offra opportunità a tutti. Sono queste le idee alla base del progetto Fondazione Futuro, fondata da Pier Luigi Bancale. "Fondazione Futuro - ha detto Bancale ad askanews - è nata con l'intento di dare attenzione ad una parte della società che a mio avviso è fortemente ignorata, in un angolo grigio. Chi perde il lavoro non più in un'età tale da ritrovarlo". Ma quali sono i modi nei quali Fondazione Futuro può aiutare gli over 50 a ritrovare il lavoro, da quali passi si parte? "Ricominciare a relazionarsi in modalità work e alfabetizzazione digitale - ci ha spiegato il fondatore -, costruzione di un curriculum e in tutto questo processo si lavora sulla loro motivazione, quindi lì si gli dà una speranza". E la fondazione agisce anche come struttura sociale sul territorio. "Tutte queste persone - ha concluso Pier Luigi Bancale - restano legate a futuro. Vengano, salutano, si siedono, prendono un caffè, cioè resta un contatto con la comunità che Fondazione Futuro ha creato e cresce". Tra i vari progetti della fondazione con base a Modena anche un crowdfunding per dare spazio al "Talento riscoperto" degli over 50.