Folla nel negozio del Real Madrid per la maglia di Mbappé Real Madrid, 11 lug. (askanews) - Il negozio ufficiale del Real Madrid nella capitale spagnola è affollato: il club ha finalmente messo in vendita le maglie ufficiali del suo nuovo acquisto, Kylian Mbappé, in vista della presentazione ufficiale del giocatore il 16 luglio.