Folla in strada per salutare Papa Francesco a Timor Est Roma, 9 set. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in strada per salutare Papa Francesco diretto al palazzo presidenziale di Dili, dove ha incontrato il presidente di Timor Est José Ramos-Horta. Al suo arrivo, Francesco ha invitato i suoi capi a "prevenire qualsiasi forma di abuso sessuale" nella Chiesa di questo Paese a maggioranza cattolica, di fronte allo scandalo degli abusi sui minori che è stato a lungo nascosto.