Folla alla camera ardente di Jimmy Carter, "era un uomo buono" Washington, 8 gen. (askanews) - La camera ardente di Jimmy Carter al Campidoglio sarà aperta fino ai funerali dell'ex presidente morto il 29 dicembre all'età di 100 anni: sono tani gli americani in fila nel gelo di Washington per rendere omaggio al premio Nobel per la pace 2002, al presidente democratico che servì per un solo mandato dal 1977 al 1981 ma si guadagnò un ruolo importante per la sua opera umanitaria. Le spoglie hanno compiuto un lungo tragitto sotto scorta militare da Plains in Georgia sua città natale fino alla capitale federale dove il 9 gennaio si terranno per lui funerali di Stato. "È un'opportunità per onorare il presidente, penso che Jimmy Carter sia stato davvero sottovalutato alla sua epoca, è paragonabile al giornalista Jeff Bartlett della sua generazione, ce ne vorrebbero di più come lui, è l'occasione di salutarlo e rendere omaggio a lui e alla sua famiglia" dice Suzane Feigley. E Paul Newman aggiunge "Sono venuto a rendere omaggio al presidente Carter, il primo per cui ho votato quando ho avuto l'età per votare alle elezioni. Un uomo bravo, credeva nella classe lavoratrice, era onesto e dopo il suo mandato è stato altruista, per questo sono venuto".