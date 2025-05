Foglietta: prima dei concerti un video contro la violenza sulle donne Roma, 27 mag. (askanews) - Si intitola "E' come sembra" il video ideato dal laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna Centomila e diretto da Anna Foglietta che verrà proiettato sui maxischermi prima dell'inizio dei grandi eventi live estivi dagli associati AssoConcerti, che rappresenta tutti i principali organizzatori e produttori di spettacoli dal vivo in Italia ed i relativi artisti. Il video è prodotto dall'associazione, per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. "Le donne e gli uomini si sentono lì per divertirsi, per condividere un momento di gioia, un momento tanto atteso, e poi tutto questo viene rovinato da una molestia, viene rovinato da una violenza. - ha detto Foglietta - Ho pensato che fosse proprio il luogo giusto dove farlo succedere. E poi da lì usciamo fuori e vediamo tutta una serie di situazione tipo in cui le donne sono preda, questi attacchi avvengono sempre alle spalle. Ma è la paura di essere sempre colpite alle spalle, di un pericolo che può arrivarti da dietro, di una molestia che può arrivare in un momento safe. Non siamo purtroppo mai al sicuro". In "E' come sembra" appaiono fra gli altri Michela Cescon, Cristina Donadio, Maria Chiara Giannetta, Paola Minaccioni, Vittoria Puccini, Lorenzo Zurzolo. "Soltanto gli uomini in questo momento possono davvero, davvero cambiare le cose. - ha spiegato la regista - Devono iniziare a capire che cosa sono, che cosa vogliono diventare e soprattutto che se la violenza non la interpretano come un problema loro, rimarrà sempre soltanto un problema nostro. Ecco è questo dialogo, questo incontro, questo cammino insieme che va fatto".