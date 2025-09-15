Lunedì 15 Settembre 2025

Gabriele Canè
Flotilla verso Gaza, l'Alma lascia il porto di Biserta
15 set 2025
15 set 2025
Flotilla verso Gaza, l'Alma lascia il porto di Biserta

Dalla Tunisia riprende il viaggio della barca battente bandiera britannica