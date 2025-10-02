Giovedì 2 Ottobre 2025

I moderati vogliono risposte

Raffaele Bonanni
I moderati vogliono risposte
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani Flotilla4 ottobre Festa NazionaleSciopero treniAttentato Manchester
Acquista il giornale
VideoFlotilla, Torino: corte spontaneo dopo la notizia degli abbordaggi
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Flotilla, Torino: corte spontaneo dopo la notizia degli abbordaggi

Flotilla, Torino: corte spontaneo dopo la notizia degli abbordaggi

Scontri con le Forze dell'ordine all'ingresso della stazione di Porta Nuova