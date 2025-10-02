Giovedì 2 Ottobre 2025

Raffaele Bonanni
Video
Flotilla, Tajani: "Ventidue italiani fermati da Israele, stanno bene"
2 ott 2025
Flotilla, Tajani: "Ventidue italiani fermati da Israele, stanno bene"

Il ministro alla Camera esprime soddisfazione per gli abbordaggi "senza violenze"